Власти Великобритании отказались от приостановки выдачи «золотых» инвестиционных виз

Правительство Великобритании не стало приостанавливать программу выдачи инвестиционных виз первого уровня (Tier 1). Об этом пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что с 7 декабря Великобритания приостановит выдачу инвестиционных виз первого уровня, которыми зачастую пользовались российские бизнесмены и олигархи. В МВД Великобритании это объясняли реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и организованной преступностью.

Визы для инвесторов первого уровня предоставляют доступ сверхбогатым иностранным гражданам, если они инвестируют £2 млн в государственные облигации Великобритании или британскую компанию. Министерство внутренних дел начало проверять обладателей «золотых» виз после покушения на Сергея Скрипаля, что усилило напряженность в отношениях между Вестминстером и Кремлем.

В июне российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «отозвал» свою заявку на получение визы первого уровня после того, как подвергся повышенному контролю. Известно, что Абрамович, заработавший в 1990-х годах состояние, оцененное в £9,3 млрд, на нефти и газе, близок к Владимиру Путину, отмечает The Independent.

На данный момент более 700 из 3000 проверенных Министерством внутренних дел виз были выданы российским инвесторам.