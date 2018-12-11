Власти Великобритании отказались от приостановки выдачи «золотых» инвестиционных виз

Правительство Великобритании не стало приостанавливать программу выдачи инвестиционных виз первого уровня (Tier 1). Об этом пишет The Independent.
Ранее сообщалось, что с 7 декабря Великобритания приостановит выдачу инвестиционных виз первого уровня, которыми зачастую пользовались российские бизнесмены и олигархи. В МВД Великобритании это объясняли реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и организованной преступностью.
В июне российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «отозвал» свою заявку на получение визы первого уровня после того, как подвергся повышенному контролю. Известно, что Абрамович, заработавший в 1990-х годах состояние, оцененное в £9,3 млрд, на нефти и газе, близок к Владимиру Путину, отмечает The Independent.На данный момент более 700 из 3000 проверенных Министерством внутренних дел виз были выданы российским инвесторам.