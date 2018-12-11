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Власти Великобритании отказались от приостановки выдачи «золотых» инвестиционных виз

11.12.2018

Правительство Великобритании не стало приостанавливать программу выдачи инвестиционных виз первого уровня (Tier 1). Об этом пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что с 7 декабря Великобритания приостановит выдачу инвестиционных виз первого уровня, которыми зачастую пользовались российские бизнесмены и олигархи. В МВД Великобритании это объясняли реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и организованной преступностью.

Визы для инвесторов первого уровня предоставляют доступ сверхбогатым иностранным гражданам, если они инвестируют £2 млн в государственные облигации Великобритании или британскую компанию. Министерство внутренних дел начало проверять обладателей «золотых» виз после покушения на Сергея Скрипаля, что усилило напряженность в отношениях между Вестминстером и Кремлем.

В июне российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «отозвал» свою заявку на получение визы первого уровня после того, как подвергся повышенному контролю. Известно, что Абрамович, заработавший в 1990-х годах состояние, оцененное в £9,3 млрд, на нефти и газе, близок к Владимиру Путину, отмечает The Independent.

На данный момент более 700 из 3000 проверенных Министерством внутренних дел виз были выданы российским инвесторам.

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