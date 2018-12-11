Путин прокомментировал арест Пономарева

Президент России Владимир Путин, говоря о деле правозащитника Льва Пономарева, отметил: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения».

Путин пояснил, что решение суда об аресте Пономарева было основано на призывах к несанкционированным митингам, передает ТАСС. Вместе с тем, президент обещал, что поручит генеральному прокурору Юрию Чайке проверить дело Пономарева.

Льва Пономарева суд арестовал на 25 суток за пост в Facebook об акции в защиту фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток.