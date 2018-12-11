Глава СПЧ призвал Путина к изменению законодательства о митингах

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости реформы закона «О митингах», президент России Владимир Путин допустил корректировки.

«Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний - без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов», — цитирует выступление Федотова на заседании Совета «Интерфакс».