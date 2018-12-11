«Человеком года» Time назвал группу журналистов

«Человеком года-2018» по версии журнала Time стали сразу несколько журналистов, которые пострадали или были убиты за свою работу, их в Time назвали «стражами».Среди них Джамаль Хашогги, который был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В своих публикациях журналист критиковал власти королевства.

Также журнал отметил журналистов американской The Capital Gazette, на которую было совершено вооруженное нападение, корреспондентов Reuters Ва Лон и Кья Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме за свое расследование убийств мусульман-рохинджа и филиппинскую журналистку Марию Рессу, которая пишет о президенте страны и «внесудебных казнях». В ноябре ее сайт обвинили в мошенничестве с налогами, что грозит журналистке тюремным сроком.

В статье, посвященной премии, Time пишет и о заместителе главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение в октябре 2017 года. «Атака произошла после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» — и особенно Фельгенгауэр — в работе на США», — отметил Time. Вспоминает журнал и Аркадия Бабченко, который для раскрытия покушения на него участвовал в инсценировке собственного убийства.