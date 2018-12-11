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Россия готова раскрыть переписку по ситуации с взломом серверов демпартии США

11.12.2018

Москва готова предать гласности переписку с коллегами из США по ситуации со взломом серверов демократической партии в 2016 году, сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, это станет возможно, если американская сторона даст свое согласие, а пока содержание переписки является засекреченной информацией, передает «Интерфакс».

В Демократической партии во взломе их серверов в июле 2016 года обвиняют российских хакеров, которые якобы пытались обнаружить информацию, дискредитирующую демократов, и тем самым помочь кампании Дональда Трампа. В Кремле обвинения отрицают. 20 апреля Национальный комитет Демпартии подал иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды Трампа и организации WikiLeaks, которая опубликовала добытые хакерами документы. 

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