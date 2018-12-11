В Москве открыли памятник Александру Солженицыну

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына в Таганском районе Москвы открыли памятник писателю. Бронзовый монумент на гранитном постаменте возведен под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Его проект победил в открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение памятника.

Принявший участие в церемонии открытия монумента президент России Владимир Путин назвал Солженицына «выдающимся соотечественником» и «настоящим патриотом России».

«Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей. Но и будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии», — сказал президент.

Вдова писателя Наталия Солженицына отметила: «Мир сейчас, в общем-то, сошел с ума, и в очень многих местах мира люди живут не так, как надо бы жить людям: убивают друг друга, держат друг друга в нищете, в голоде и в разных тяжелых обстоятельствах. И поэтому день Ивана Денисовича еще не кончился. И мы с вами все должны это помнить, смотреть вокруг себя открытыми глазами, и если видим, что Ивану Денисовичу можно руку протянуть и помочь, каждый из нас должен это делать».





