Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин ушел в отставку. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на источники министерстве. Валиулин возглавлял главк по борьбе с экстремизмом с 2012 года, в апреле 2018 он внесен
в санкционный список США.
В октябре 2017 года Валиулин во время
заседания Совета по правам человека при президенте России предложил ввести
ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в
несогласованных политических акциях, отмечает РБК.