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Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

11.12.2018

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин ушел в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники министерстве. Валиулин возглавлял главк по борьбе с экстремизмом с 2012 года, в апреле 2018 он внесен в санкционный список США.

В октябре 2017 года Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России предложил ввести ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях, отмечает РБК.

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