В архиве «Штази» обнаружили удостоверение Путина

Владимир Путин до падения Берлинской стены был также сотрудником Министерства госбезопасности ГДР. Как пишет немецкое издание Bild, удостоверение Министерства госбезопасности обнаружено в архиве бывшего районного управления «Штази» в Дрездене Оно было «выдано майору Владимиру Путину 31 декабря 1985 года. На удостоверении стоит его подпись и печати о продлении каждые три месяца до конца 1989 года.

«До настоящего времени было совершенно неизвестно, что Путин, работавший в Дрездене до 1990 года в качестве агента КГБ, также имел удостоверение «Штази». Ведь в единственном документе, <…> подтверждающем выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений, Путин вообще не указан», — говорит руководитель дрезденского архива «Штази» Конрад Фельбер (цитата по сайту Inopressa).

Фельбер отмечает, что «благодаря удостоверению «Штази» Путин мог без проблем посещать подразделения «Штази», которое определенно помогало ему и в вербовке агентов. Так ему не приходилось разглашать, что он работает на КГБ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путину могло быть выдано удостоверение «Штази»: «в то время — во времена СССР — КГБ и «Штази» были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями».