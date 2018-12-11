В Москве прощаются с Людмилой Алексеевой

На церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном Доме журналиста пришли множество людей, в том числе и президент Владимир Путин. Среди пришедших председатель СПЧ Михаил Федотов, глава общества «Мемориал» Ян Рачинский, экс-уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский, коллеги Алексеевой по Московской Хельсинкской группе, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, оппозиционер Алексей Навальный, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие передает «Интерфакс».

Перед приездом Путина сотрудники полиции попросили журналистов и других посетителей отойти от рамок, через которые нужно было пройти, чтобы попасть в здание, сообщает «Дождь». Путин возложил цветы к гробу, после чего выразил соболезнования близким. Он находился в зале 2,5 минуты.

Режиссер Виталий Манский в интервью корреспонденту «Эха Москвы» Алексею Нарышкину сказал , что не верит в человеческие проявления президента: «Это протокольный визит. Он ничего не сделал для гражданского общества в стране. Он его разрушает. Кто-то в администрации посчитал, что ему это нужно».

«40 минут ждали возле рамок, пока Путин приедет попрощаться с Людмилой Михайловной Алексеевой... Будь это искренне, президент должен был бы амнистировать всех политзаключенных — Сенцова и других. Вот это была бы действительно память. А так только слова и жесты...», — прокомментировал в Telegram участие в церемонии Путина сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский.



Алексей Кудрин рассказал, что Алексеева стала для него индикатором настроений в обществе: «Ее принципы и подходы до последнего дня остаются для нас идеалом отношения к правозащитной и гражданской деятельности. Она — принципиальный человек, не сгибалась. Не все на это способны».

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря на 92-м году жизни. Она будет похоронена на Троекуровском кладбище.