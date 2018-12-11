Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Роскомнадзор 26 ноября составил в отношении Google протокол об административном правонарушении за неподключение к реестру запрещенных сайтов.
«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорилось в сообщении РКН.
Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб.