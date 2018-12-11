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Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

11.12.2018

Компанию Google оштрафовали на 500 тысяч рублей рублей за неисполнение российского законодательства, сообщил глава Роскомнадзора Алесандр Жаров. Как передает ТАСС, Жаров отметил, что ведомство может возбудить еще одно административное дело против компании. 

Роскомнадзор 26 ноября составил в отношении Google протокол об административном правонарушении за неподключение к реестру запрещенных сайтов.

«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорилось в сообщении РКН.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб.

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