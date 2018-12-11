Золотов подал иск к Навальному

Как рассказал ТАСС адвокат Золотова Шота Горгадзе, в исковом заявлении генерал просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности: «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Иск подан в Люблинский суд Москвы. В случае присуждения судом денег они будут направлены в один из детских домов, отметил адвокат.В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование , в котором рассказал о завышении цен при поставке продовольствия Росгвардии. В ведомстве эту информацию опровергали, а Золотов выступил с видеообращением к Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль. Навальный предложил дуэль в виде дебатов, но генерал сказал, что не намерен участвовать в теледебатах, так как приглашал его «на другое».В октябре ФБК и Навальный потребовали изъять дачу главы Росгвардии, которая ранее принадлежала государству.«Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия «коррупционноемким». А сегодня глава Росгвардии Золотов подает на меня в суд. Что же на ФСБ не подал?», — прокомментировал новости о подаче иска Навальный, отметив, что готов рассказать в суде о выводах расследования ФБК.Накануне стало известно , что проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала Главная военная прокуратура, а Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».

ФАС возбудила дело в ноябре после обращения из ФСБ. Из текста обращения следует, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника». Единым поставщиком продовольствия для Росгвардии предприятие «Дружба народов» стало по распоряжению правительства от 2 декабря 2017 года. Как следует из материалов проверки военной прокуратуры, созданию этого документа предшествовала переписка с участием президента Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова.