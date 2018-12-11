В ЕС назвали российских пиратов

Еврокомиссия опубликовала перечень распространителей контрафакта и пиратского контента, в который вошел ряд российских ресурсов и компаний.
Среди российских сайтов в отчете упоминается файлообменник Rapidgator, через который распространяются музыка, фильмы, книги и видеоигры. Его ежегодная выручка оценивается примерно в $3,7 млн, а число посетителей за год с апреля 2017-го по март 2018-го — в 635,7 млн. Также в отчете три российских ресурса с видеоконтентом: Seasonvar, RuTracker.org (заблокирован в России с ноября 2015 года, но доступен, например, через VPN) и приложение Popcorn Time, основатели которого, по данным комиссии, могут быть связаны с РФ и США, пишет «КоммерсантЪ».