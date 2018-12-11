В ЕС назвали российских пиратов

Еврокомиссия опубликовала перечень распространителей контрафакта и пиратского контента, в который вошел ряд российских ресурсов и компаний.

Среди российских сайтов в отчете упоминается файлообменник Rapidgator, через который распространяются музыка, фильмы, книги и видеоигры. Его ежегодная выручка оценивается примерно в $3,7 млн, а число посетителей за год с апреля 2017-го по март 2018-го — в 635,7 млн. Также в отчете три российских ресурса с видеоконтентом: Seasonvar, RuTracker.org (заблокирован в России с ноября 2015 года, но доступен, например, через VPN) и приложение Popcorn Time, основатели которого, по данным комиссии, могут быть связаны с РФ и США, пишет «КоммерсантЪ».

Наиболее проблемным ресурсом для издателей научной литературы назван российский проект Sci-Hub, который бесплатно предлагает 55 млн научных статей и книг. Сейчас сайт заблокирован в России. В числе крупных онлайн-хранилищ книг также ресурсы Library Genesis Group — Libgen.io, Bookfi.net и B-ok.org, которые зарабатывают на рекламе и пожертвованиях пользователей. В список вошли и два торговых комплекса в Москве: «Горбушкин двор» и «Дубровка. На «Горбушке» предположительно продаются поддельные парфюмерия, одежда и аксессуары. Рынок на Дубровке отмечен в связи с «огромным» количеством контрафакта.