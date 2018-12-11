Россиян предложили обязать установить новые счетчики на газ

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», нововведение может обойтись почти в 130 млрд рублей.

Как пишет «КоммерсантЪ», вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения интеллектуальных систем учета на газ. Согласованные предложения министерства должны представить до 1 марта. Собеседники газеты в правительстве и отрасли пояснили, что пока «тема в зачаточной стадии».

По мнению собеседников «Ъ», стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. руб. за штуку. Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства. По данным «Газпрома», на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб. «Россети» ранее заявляли о потребности в 20 млн ИСУ. Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет. Он напоминает, что грамотный контроль в энергетике позволяет населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, но в газовой сфере эффект будет меньше и от точных замеров потребители вряд ли много выиграют, то есть установка ИСУ может не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.