США исключили Россию из списка нерекомендованных для туристов стран

Госдепартамент США перевел Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению для американских туристов, и включил в список, где нужно «проявлять повышенную осторожность».
«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма , преследований и произвольного применения местных законов», — говорится на сайте Госдепартамента.
В ведомстве советуют не посещать республики Северного Кавказа, в том числе в Чечню и гору Эльбрус, а также в Крым .
Во время визитов в Россию Госдепартамент рекомендует
американским туристам следить за сообщениями в местных СМИ, быть бдительными в
местах, часто посещаемых иностранцами, всегда иметь при себе необходимые документы
и план действий в чрезвычайных ситуациях.