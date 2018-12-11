США исключили Россию из списка нерекомендованных для туристов стран

Госдепартамент США перевел Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению для американских туристов, и включил в список, где нужно «проявлять повышенную осторожность».

«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма , преследований и произвольного применения местных законов», — говорится на сайте Госдепартамента.

В ведомстве советуют не посещать республики Северного Кавказа, в том числе в Чечню и гору Эльбрус, а также в Крым . Во время визитов в Россию Госдепартамент рекомендует американским туристам следить за сообщениями в местных СМИ, быть бдительными в местах, часто посещаемых иностранцами, всегда иметь при себе необходимые документы и план действий в чрезвычайных ситуациях.