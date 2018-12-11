Во Франции ввели чрезвычайное экономическое положение

Президент Франции Эмманюэль Макрон ввел в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом он объявил в телеобращении, передают «Ведомости».

Он сообщил, что попросил правительство повысить с января минимальный размер оплаты труда на €100 в месяц. Кроме того, он пообщал отменить повышение налога для пенсионеров с доходом менее €2000 в месяц. С премий, которые работодатели будут выплачивать работникам в конце года, планируется не взимать налог. А с 2019 года предлагается не облагать налогом выплаты за сверхурочные. Макрон намерен в ближайшее время встретиться с представителями крупного бизнеса и региональными властями, чтобы обсудить изменения.

По подсчетам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, который курирует бюджетную политику правительства, выполнение мер по выводу страны из социально-экономического кризиса обойдется государству в сумму от 8 до 10 млрд евро, передает «Интерфакс»

Макрон подтвердил свою готовность бороться с уклонением от уплаты налогов, положить конец необоснованному обогащению и улучшить контроль за расходованием бюджетных средств.

Обращение Макрона состоялось после очередных массовых беспорядков в Париже. Протесты продолжаются во Франции с ноября. Ранее правительство уже на полгода отложило повышение налогов на топливо изаморозило цены на газ и электроэнергию.