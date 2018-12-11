FT рассказала о попытках продажи Альфа-банка

Владельцы Альфа-банка обсуждали его возможную продажу с ВТБ и итальянским UniCreidit Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, публикацию приводит «КоммерсантЪ». По словам источников FT, стоимость сделки оценивалась в $7-8 млрд. Но переговоры ни к чему не привели: обсуждение продажи с UniCreidit закончилось более года назад, с ВТБ несколько месяцев назад.

Представитель Альфа-банка информацию издания не подтвердил. «Ничего этого не было. Продать банк сейчас нереально со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим продавать», — заявил FT представитель банка.

В ноябре президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что у ВТБ «нет ни аппетита, ни капитала» покупать Альфа-банк. По словам господина Костина, сделки не планируется «в ближайшие года три».