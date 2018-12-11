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Слушания по делу Марии Бутиной состоятся 12 декабря

11.12.2018

Мария Бутина, арестованная в США, готова признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и готова сотрудничать со следствием, слушания в суде пройдут 12 декабря.

ABC News сообщает, что в рамках сделки она признает, что она и неназванный «человек США 1», которого источники телеканала определили как республиканца Пола Эриксона, с которым у Бутиной были многолетние романтические отношения, «сговорились с российским чиновником и по меньшей мере еще одним человеком, чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника», не уведомив об этом генпрокурора страны.

Судя по описанию, «российским чиновником», по-видимому, является Александр Торшин, заместитель управляющего Центрального банка России и близкий союзник президента России Владимира Путина. Под его руководством, согласно соглашению, она «стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США». Торшин покинул пост 30 ноября.

По данным Reuters, заседание суда состоится 12 декабря. Прокуроры считают, что Бутина пыталась внедриться в Национальную стрелковую ассоциацию, имеющую тесные связи с политиками-республиканцами, в том числе с американским президентом Дональдом Трампом, а также повлиять на политику Вашингтона в отношении Москвы.

Ранее Бутина не признавала себя виновной. Ее задержали в июле в США, обвинив в работе агентом иностранного государства без регистрации. По версии следствия, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии США, чтобы продвинуть российские интересы. Теперь Бутина может заключить сделку со следствием.

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