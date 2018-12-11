Слушания по делу Марии Бутиной состоятся 12 декабря

Мария Бутина, арестованная в США, готова признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и готова сотрудничать со следствием, слушания в суде пройдут 12 декабря.

ABC News сообщает, что в рамках сделки она признает, что она и неназванный «человек США 1», которого источники телеканала определили как республиканца Пола Эриксона, с которым у Бутиной были многолетние романтические отношения, «сговорились с российским чиновником и по меньшей мере еще одним человеком, чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника», не уведомив об этом генпрокурора страны.