Аккредитация на прощание с Людмилой Алексеевой требуется только журналистам

Несмотря на возможное участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой президента Владимира Путина, обычным гражданам, спецаккредитация не потребуется. Она необходима лишь представителям СМИ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на разъяснения Московской Хельсинкской группы.

Ранее сообщалось, что из-за возможного участия Путина аккредитацией займется ФСО, а доступ в Дом журналиста может быть ограничен.