Аккредитация на прощание с Людмилой Алексеевой требуется только журналистам

Несмотря на возможное участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой президента Владимира Путина, обычным гражданам, спецаккредитация не потребуется. Она необходима лишь представителям СМИ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на разъяснения Московской Хельсинкской группы.
Ранее сообщалось, что из-за возможного участия Путина аккредитацией займется ФСО, а доступ в Дом журналиста может быть ограничен.«Прощание с Людмилой Алексеевой будет открыто для всех желающих 11 декабря в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Никто не должен заполнять анкету ФСО, кроме журналистов. Это требование относится исключительно к представителям СМИ», — сказала исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.
Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря. Прощание состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве с 10 до 13 часов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.