Бутина готова признать вину

Мария Бутина, задержанная в США готова на этой неделе признать себя виновной. Ее адвокаты, а также прокуроры подали совместное ходатайство с просьбой к федеральному судье назначить слушание, пишет Reuters. Слушание может пройти между вторником и четвергом.

Ранее Бутина не признавала себя виновной. Ее задержали в июле в США, обвинив в работе агентом иностранного государства без регистрации. По версии следствия, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии США, чтобы продвинуть российские интересы. Теперь Бутина может заключить сделку со следствием.