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Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit

10.12.2018

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отложила дату голосования в парламенте по плану выхода страны из Евросоюза. Голосование должно было состояться 11 декабря, передает RTVI. По словам Мэй, она решила отменить голосование, так как очевидно, что согласованный ранее план выхода пока не находит поддержки у депутатов.

Ранее суд Европейского союза постановил, что британское правительство может в одностороннем порядке отменить свое решение покинуть блок, не консультируясь с другими государствами. 

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