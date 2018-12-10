Суд отказался отпустить из-под ареста Льва Пономарева на похороны Людмилы Алексеевой

Тверской суд Москвы не отпустил из-под ареста лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Ходатайство рассматривал судья Дмитрий Гордеев, который ранее назначил 25 суток ареста Пономареву, передает «Медиазона».

Отпустить правозащитника на похороны Алексеевой призывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая говорила, что было бы «совершенно правильно» позволить «единомышленнику, человеку, который долгие годы проработал вместе с Людмилой Михайловной, попрощаться».

Пономарев был арестован за публикацию в Facebook поста об акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Тверской суд Москвы назначил ему 25 суток ареста, Мосгорсуд сократил срок до 16 суток. Находясь в спецприемнике, Пономарев попросил освободить его от отбывания наказания для того, чтобы он мог проститься с Алексеевой, которая ушла из жизни 8 декабря.