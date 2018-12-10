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ФСО занялась аккредитацией на прощание с Людмилой Алексеевой

10.12.2018

Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста 11 декабря пройдет при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией СМИ занимается ФСО, пишет «Новая газета». В Союзе журналистов на уточняющий вопрос, должны ли анкету ФСО заполнять обычные граждане, пришедшие проститься с известной правозащитницей, в пресс-службе Союза ответили: «Да».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил приезд на панихиду Владимира Путина.

Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря. Прощание состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве с 10 до 13 часов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

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