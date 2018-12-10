ФСО занялась аккредитацией на прощание с Людмилой Алексеевой

Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста 11 декабря пройдет при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией СМИ занимается ФСО, пишет «Новая газета». В Союзе журналистов на уточняющий вопрос, должны ли анкету ФСО заполнять обычные граждане, пришедшие проститься с известной правозащитницей, в пресс-службе Союза ответили: «Да».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил приезд на панихиду Владимира Путина.