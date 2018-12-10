Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на резолюцию президента на письме Кожемяко.



​Кожемяко объяснял необходимость переноса тем, что это будет справедливо и правильно, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Он отмечал, что статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей. Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Представитель ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре, победив на выборах возглавлявшего регион и баллотировавшегося от «Единой России» Вячеслава Шпорта.



В Приморье 16 декабря пройдут повторные выборы губернатора, в которых примет участие врио главы региона Олег Кожемяко​.

В интервью «Коммерсанту» политолог Андрей Колядин назвал решение о переносе столицы ДФО не только предвыборным.«В нем есть предвыборная сторона. Причем как агитационная — за власть в Приморье, так и своеобразное «фи» Хабаровску, за прошедшие выборы», — говорит Колядин. Но, по его словам, есть в решении и «рациональное звено»: «Крен влияния экономических проектов, больших событий давно уже склоняется в сторону Владивостока. Перенос туда столицы федерального округа только юридически завершает процесс. В этом есть и географическая целесообразность — порт пяти границ, быстро развивающийся город». Эксперт считает, что для федерального центра важно «привязать к России свободолюбивый Владивосток незримыми экономическими, политическими, военными связями», а Хабаровск «и так уже внутри России».