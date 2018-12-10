Подростку в Москве за участие в акциях Навального угрожают спецшколой

Подростку, задержанному в московском штабе Алексея Навального перед акцией против повышения пенсионного возраста, в комиссии по делам несовершеннолетних пригрозили переводом в специализированную школу и трудностями при поступлении в университет. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовал московский штаб Навального.

«Я тебя сейчас предупреждаю, как сотрудник полиции, что твои действия незаконны, и если я еще раз узнаю, что ты принимаешь участие в несанкционированных митингах либо находишься в штабе, я приму меры для того, чтобы ты не проживал со своими родителями, а в специализированную школу [ходил], потому что ты будешь уже под контролем полиции», — говорит на записи сотрудница полиции Анастасия Третьякова.

Полицейские пришли в московский штаб Навального и задержали всех находившихся там людей под предлогом возможных нарушений на выборах 7 сентября.