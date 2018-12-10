Россия стала второй по объему продаж оружия

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2017 году объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейшими военно-промышленными компаниями мира вырос на2,5% и составил $398,2 млрд.

Первое место в рейтинге SIPRI занимают США — в 2017 году совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями вырос на 2% и составил $226,6 млрд, или 57% от общего в рейтинге, пишет «КоммерсантЪ». Совокупный объем продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общего в рейтинге SIPRI топ-100. Это позволило России стать вторым по величине производителем вооружений, обойдя Великобританию, которая занимала это место с 2002 года. В 2017 году совокупный объем продаж оружия десяти российских компаний, входящих в топ-100, увеличился на 8,5% и составил $37,7 млрд.

«С 2011 года наблюдается значительный рост объема продаж вооружений российскими компаниями. Это согласуется с возросшими расходами России на закупки оружия для модернизации ее вооруженных сил», — отметил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.