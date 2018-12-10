Яшин попросил Генпрокуратуру проверить законность участия главы МВД в съезде «Единой России»

Политик, глава Красносельскго района Москвы Илья Яшин попросил Генпрокуратуру проверить законность участия министра внутренних дел Владимира Колокольцева в съезде «Единой России», который прошел 7-8 декабря.

«Глава МВД Владимир Колокольцев принял участие в съезде партии «Единая Россия». Генерал не имел права этого делать: участие полицейских в деятельности политических партий прямо запрещено законом», - написал Яшин в Facebook, сообщив, что направил официальный запрос Генеральному прокурору РФ и попросил дать этому событию правовую оценку.В МВД ранее говорили, что Колокольцев не нарушал закон, так как присутствовал на съезде в качестве гостя.