В «панамском» досье найдено более 4 тысяч компаний россиян

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», украинцы — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.
По словам Андреева, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование опубликовали в апреле 2016 года. Журналисты изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министра экономического развития), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатора Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова. В «панамском досье» упоминался и близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, которого называли «хранителем денег» президента России.
Также в «панамском досье» фигурировали депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены.