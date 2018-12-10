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В «панамском» досье найдено более 4 тысяч компаний россиян

10.12.2018

Росфинмониторинг ​при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, сообщает РБК.

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», украинцы — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.

По словам Андреева, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора ​Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование опубликовали в апреле 2016 года. Журналисты изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министра экономического развития), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатора Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова. В «панамском досье» упоминался и близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, которого называли «хранителем денег» президента России.

Также в «панамском досье» фигурировали депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены. 

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