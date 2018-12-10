ЕС ввел санкции за выборы на Донбассе

Европейский союз за проведение «так называемых выборов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР внес в санкционный список девять человек. Под ограничения попали руководители избирательных комиссий непризнанных республик, а также избранный главой ЛНР Леонид Пасечник и главы Народных советов самопровозглашенных ДНР и ЛНР Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко.

Все они «активно поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», говорится в решении ЕС. Теперь им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в странах ЕС будут заморожены.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Их не признали в США, Евросоюзе и Украине.