Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности госрасходов

Как пишет РБК, помимо России авторы проанализировали траты 14 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция), восемь развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Уругвай) и две республики бывшего СССР (Азербайджан и Казахстан). При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс.
Для построения рейтинга эксперты использовали макроэкономические данные за пятилетний период после глобального кризиса — с 2010 по 2015 год. Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление.
В результате подсчетов Россия со Словакией поделили 19–20-е места. Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр, Словения, Португалия и Чехия. В аутсайдерах— Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия. Казахстан и Турция, крупные российские партнеры, заняли 14-е и 18-е места.
Низкое место России авторы объясняют невысокими оценками по результативности госуправления, показателям детской смертности и низкой продолжительности жизни. Позиции России ниже среднего и по индикаторам коррупции, независимости судебной системы, соблюдению прав собственности. Эффективность в образовании, наоборот, выше среднего.