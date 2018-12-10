Александр Плющев: государство и IT

Никто особо не сомневался, но по истории с "Умным голосованием" мы видим, зачем нужен был закон, обязывающий поисковики не выдавать заблокированные сайты. Вот ровно именно за этим.

Предъявлять тут претензии конкретному Яндексу примерно так же справедливо, как пенять любому россиянину, который платит налоги. Более того, стараниями родного государства Яндекс оказался в ущемленном положении: Google по-прежнему выдает ссылки на заблокированные ресурсы. То есть, государство от депутатов и Роскомнадзора до подписавшего закон президента предоставило конкурентное преимущество зарубежной компании. Солдатам НАТО, в некотором смысле. Возможно, это пока не очень ощущается и мало кто переключится с одного поисковика на другой прямо сейчас только из-за заблокированных ссылок, но понятно, в какую сторону идет процесс. И он мало помалу будет увеличивать долю Google и снижать долю Яндекса. Для Яндекса, для сведения, доля в поиске - это пока вопрос жизни и смерти. Пока - потому что они пытаются активно диверсифицировать направления работы, но на это нужно время и мало-мальски благоприятные условия. Ни того, ни другого у Яндекса нет.

Неминуемый выбор все ближе: блокировать Google (там теперь через штрафы дорога пойдет, но все равно ведет к той же самой развилке) или продолжать убивать собственный IT-бизнес. Блокировать - сыкотно: во-первых, шум на весь мир и окончательное свидетельство китаизации, а во-вторых, может и не получиться, если уж Telegram и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, то Google с его возможностями - и подавно уйдет.

Google можно будет заблокировать только если будет монополия государства на доступ в интернет, то есть - несколько жестко контролируемых государственных или квазигосударственных провайдеров, через которых Россия соединяется с "внешним" интернетом. Сейчас, слава богу, все совсем не так, но вот закон Яровой, налагающий на провайдеров серьезные дополнительные расходы может все изменить в пользу крупных, то есть контролируемых провайдеров. Вот тогда и Google можно смело блокировать, и Facebook и что хотите вообще. Что, кстати, совсем не здорово скажется, ни на Яндексе, ни на ВКонтакте - это, на первый взгляд, парадоксально, но у нас рынок даже близко не такой, чтобы, как в Китае, поддерживать приготовление своего IT в собственном соку сколь угодно долгое время. Но это уже другая история.

На реализацию такого сценария нужно года три. В итоге - огромный ущерб российской IT-отрасли и, главное, вообще никакой пользы ни людям, ни стране, ни даже в конечном итоге властям.