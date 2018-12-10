Работу иностранных платежных систем в России предложено ужесточить

В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе». Один из них фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков, пишет «КоммерсантЪ».
Речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat. Кроме того, планируется ввести ограничения для работы в России иностранных платежных систем. Для продолжения работы придется открыть юрлицо в РФ, изменить свои правила в соответствии с российским законодательством и войти в реестр ЦБ. В этом случае речь идет о MoneyGram, Intel Express.