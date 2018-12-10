Работу иностранных платежных систем в России предложено ужесточить

В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе». Один из них фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков, пишет «КоммерсантЪ».

Речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat. Кроме того, планируется ввести ограничения для работы в России иностранных платежных систем. Для продолжения работы придется открыть юрлицо в РФ, изменить свои правила в соответствии с российским законодательством и войти в реестр ЦБ. В этом случае речь идет о MoneyGram, Intel Express.

Второй проект поправок направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. Банки должны будут уведомлять ЦБ о начале использования Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. Им запретят давать доступ поставщикам платежных приложений к аналогам собственноручной подписи, кодам, паролям и иным сведениям, используемым для удостоверения права клиента распоряжаться деньгами. Кроме того, возможность использования приложения должна быть указана в договоре с клиентом с указанием всех рисков и ограничений. В Alipay «Ъ» сообщили, что изучают поправки к законодательству, в Samsung Electronics отказались от комментариев, в Apple, Google и WeChat на запросы не ответили.