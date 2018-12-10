Суд ЕС разрешил Британии в одностороннем порядке отказаться от выхода из Союза

Суд Европейского союза постановил, что британское правительство может в одностороннем порядке отменить свое решение покинуть блок, не консультируясь с другими государствами-членами.

В экстренном решении, вынесенном за день до того, как британский парламент должен провести голосование по соглашению о Brexit, заключенному с ЕС премьер-министром Терезой Мэй, суд заявил: «Великобритания вправе в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из ЕС», сообщает Reuters.

Постановление соответствует заключению, вынесенному на прошлой неделе юрисконсультом суда. Это укрепило надежды британских противников выхода из ЕС на проведение нового референдума.