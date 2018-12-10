В парламент Армении прошли блок Пашиняна и его союзники

На внеочередных парламентских выборах в Армении с результатом 70,43% победил блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну. Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание, сообщает News.am.

Таким образом, в новом парламенте, избранном на 5 лет, будут только Пашинян с соратниками и их союзники по «бархатной революции», отмечает издание. Так как Конституция Армении гарантирует оппозиции 1/3 депутатских мест, следует ожидать, что «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» объявят себя конструктивной оппозицией.