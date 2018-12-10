Прокуратура проверит поставщика продуктов для Росгвардии

Проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала Главная военная прокуратура, а Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».

Как пишет РБК со ссылкой на источники, ФАС возбудила дело в ноябре после обращения начальника отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А. Вертея. В мае он сообщил о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов». Из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».



Единым поставщиком продовольствия для Росгвардии предприятие «Дружба народов» стало по распоряжению правительства от 2 декабря 2017 года. Как следует из материалов проверки военной прокуратуры, созданию этого документа предшествовала переписка с участием президента Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова.