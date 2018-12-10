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WP рассказала о контактах окружения Трампа с россиянами

10.12.2018

14 партнеров и соратников Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и начале президентского срока, общались с россиянами, следует из данных расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. 

Как пишет The Washington Post, россияне предлагали Трампу помочь в его президентской кампании и в бизнесе, поступали предложения о компромате на Хиллари Клинтон. Неоднократно предлагалось организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Среди россиян, участвовавших в переговорах, The Washington Post называет тежелоатлета и бизнесмена Дмитрия Клокова, который предлагал юристу Трампа Майклу Коэну организовать встречу с Путиным, и его супругу, адвоката Наталью Весельницкую, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, посла России Сергея Кисляка, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, миллиардера Араса Агаларова и его сына Эмина Агаларова.

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