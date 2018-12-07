Роскомнадзор заблокировал сайт Навального про «умное голосование»

Роскомнадзор добавил сайт Алексея Навального про «умное голосование» против «Единой России» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского. С 7 декабря сайт начали блокировать на территории РФ в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом. Соответствующее решение против регистратора 2019.vote, компании Gandi SAS, есть в базе суда, пишут «Ведомости».
Алексей Навальный запустил проект «Умное голосование» 28 ноября. Он попросил всех участников оставить на сайте свой адрес, чтобы потом разослать им уведомление с рекомендациями за кого лучше голосовать на местных выборах, чтобы лишить победы партию власти.