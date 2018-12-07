Роскомнадзор заблокировал сайт Навального про «умное голосование»

Роскомнадзор добавил сайт Алексея Навального про «умное голосование» против «Единой России» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского. С 7 декабря сайт начали блокировать на территории РФ в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом. Соответствующее решение против регистратора 2019.vote, компании Gandi SAS, есть в базе суда, пишут «Ведомости».

По словам Ампелонского, на сайт об «умном голосовании» пожаловались граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без согласия. Роскомнадзор обнаружил, что форма согласия там не соответствует закону, а сами данные граждан, якобы хранятся за рубежом, что запрещено.

Алексей Навальный запустил проект «Умное голосование» 28 ноября. Он попросил всех участников оставить на сайте свой адрес, чтобы потом разослать им уведомление с рекомендациями за кого лучше голосовать на местных выборах, чтобы лишить победы партию власти.

