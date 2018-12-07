Сопредседатель «Другой России» осужден на 3 года за контрабанду оружия

Об этом сообщает «Медиазона». Аверина обвинили в покушении на контрабанду оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226 УК РФ). Поводом для уголовного дела стал пистолет, который нашли в вещах Аверина после задержания на границе, когда он возвращался с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Прокурор потребовал для Аверина четыре года колонии общего режима. «Медиазона» отмечает, что гособвинитель, подчеркивал, что сопредседатель «Другой России» пытался нелегально провести пистолет Макарова и семь патронов «с территории Украины». Подсудимый настаивал на том, что возвращался из Донецкой народной республики, никакого пистолета не вез, оружие ему подбросили.
По версии следствия, Аверин при проезде через границу не стал показывать документы и просто прошел мимо контролера. Его задержали и при обыске обнаружили пистолет с патронами. Сопредседатель партии категорически отрицает вину. Во время прений он отмечал, что неоднократно пересекал границу без проблем. По его словам, последний раз при переходе границы его отвели в комнату для временно задержанных и отобрали сумку. Позже к нему привели понятых, при которых достали из его сумки оружие.