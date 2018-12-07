Родственник Кадырова устроил смертельное ДТП

Mercedes, за рулем которого находился глава Шалинского района Чечни, двоюродный брат руководителя республики Турпал-Али Ибрагимов, 4 декабря на огромной скорости врезался в «Жигули».
В результате аварии двое пассажиров «Жигулей» — мать и дочь — погибли, сообщает «Кавказ.Реалии». Глава семейства, который был за рулем, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Авария произошла ночью при въезде в Грозный со стороны Аргуна.
Ранее глава ЧР приравнял водителей, которые сознательно нарушают ПДД, к террористам и предложил ужесточить для них наказание.