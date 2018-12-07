Негативный взгляд на Россию и Путина преобладает в мире

У жителей большинства стран мира преобладает негативное отношение к России и президенту Владимиру Путину. Это показал опрос американской социологической компании Pew Research, сообщает «Радио Свобода». При этом многие из опрошенных согласны с утверждением, что роль России на международной арене за последние 10 лет выросла.
В целом, положительно к России относится 34% респондентов, негативно — 54%. Деятельность Путина на международной арене положительно оценивают 26% опрошенных.
«Антирейтинг» Путина в Польше достигает 89%, а в США — 74%. Положительно оценивают российского президента в Тунисе, Нигерии и Филиппинах. В целом, отношение к Путину за последние несколько лет на Западе практически не изменилось — оно незначительно улучшилось в Европе и несколько ухудшилось в США.