Негативный взгляд на Россию и Путина преобладает в мире

У жителей большинства стран мира преобладает негативное отношение к России и президенту Владимиру Путину. Это показал опрос американской социологической компании Pew Research, сообщает «Радио Свобода». При этом многие из опрошенных согласны с утверждением, что роль России на международной арене за последние 10 лет выросла.

В целом, положительно к России относится 34% респондентов, негативно — 54%. Деятельность Путина на международной арене положительно оценивают 26% опрошенных.

Негативные оценки преобладают в странах Запада. Так, в Нидерландах негативно оценивают Россию 79% опрошенных, позитивно — только 15. В Великобритании это соотношение — 66 к 22, а в США — 64 к 21. Чуть больше положительных оценок России — более 30% — в Германии и Италии.

«Антирейтинг» Путина в Польше достигает 89%, а в США — 74%. Положительно оценивают российского президента в Тунисе, Нигерии и Филиппинах. В целом, отношение к Путину за последние несколько лет на Западе практически не изменилось — оно незначительно улучшилось в Европе и несколько ухудшилось в США.