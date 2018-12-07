Домашний арест фигурантам дела «Нового величия» продлен

Об этом сообщает «Эхо Москвы». Судья попросила представителей прессы покинуть зал заседания, поскольку в нем не хватало места. При этом против стенограммы и аудиозаписи она не возражала, передает корреспондент радиостанции. Суд продлил арест Анне Павликовой, Максиму Рощину, Марии Дубовик, Рустаму Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову.
Фигурантов дела «Нового величия» подозревают в создании экстремистского сообщества. Еще четверо фигурантов содержатся в СИЗО. Ранее из-за призыва к акции в их защиту 77-летний правозащитник Лев Пономарев получил 25 суток ареста.