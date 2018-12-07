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Домашний арест фигурантам дела «Нового величия» продлен

07.12.2018

Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» до 13 марта.

Об этом сообщает «Эхо Москвы». Судья попросила представителей прессы покинуть зал заседания, поскольку в нем не хватало места. При этом против стенограммы и аудиозаписи она не возражала, передает корреспондент радиостанции. Суд продлил арест Анне Павликовой, Максиму Рощину, Марии Дубовик, Рустаму Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову.

Фигурантов дела «Нового величия» подозревают в создании экстремистского сообщества. Еще четверо фигурантов содержатся в СИЗО. Ранее из-за призыва к акции в их защиту 77-летний правозащитник Лев Пономарев получил 25 суток ареста.

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