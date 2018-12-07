Запреты концертов Кириенко назвал глупостью

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов популярных у молодежи исполнителей — в это время группа «Френдзона» сообщила об очередной отмене выступления.

«Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», — сказал Кириенко, выступая на съезде «Единой России», передает «Интерфакс».

Между тем, сегодняшний концерт группы «Френдзона» в Нижнем Новгороде отменен.

«В связи со всеми известными причинами к сожалению нам приходится перенести концерт на весну», — говорится на странице концерта во «Вконтакте».

Ранее концерты коллектива отменялись и в других городах. В ноябре выступления после давления срывались у рэперов Хаски, Элджея, группы IC3PEAK и других музыкантов.