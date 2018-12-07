Виктор Шендерович о странах, проголосовавших против осуждения ХАМАСа

Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Ботсвана, Бруней, Венесуэла, Вьетнам, Гамбия, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Китай, Коморские острова, Конго, Куба, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Тунис, Турция, Узбекистан, ЮАР.
Это список стран, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей ХАМАС.
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