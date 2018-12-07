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Финдиректора Huawei задержали из-за нарушений санкций против Ирана

07.12.2018

Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана из-за незаконных транзакций через банк HSBC, который обвиняют в переводах в Иран, Судан и Ливию.

Эти страны находятся под санкциями США, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, к аресту Ваньчжоу в Канаде по запросу США привела информация, которую консалтинговая компания Exiger, проверяющая транзакции HSBC на предмет возможных нарушений договоренностей с американскими властями, передала федеральным прокурорам в Нью-Йорке. Как показало расследование, транзакции через HSBC совершались компанией Huawei Technologies Co. В 2012 году банк согласился выплатить минюсту США штраф в $1,9 млрд. При этом сам банк не был фигурантом расследования.

Ваньчжоу арестовали в Ванкувере 1 декабря. Из-за обвинений в нарушении санкций она должна быть выдана США. Пекин потребовал освободить финдиректора.

В 2017 году из-за аналогичных обвинений штраф в $892 млн выплатил конкурент Huawei, компания ZTE.

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