Финдиректора Huawei задержали из-за нарушений санкций против Ирана

Эти страны находятся под санкциями США, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, к аресту Ваньчжоу в Канаде по запросу США привела информация, которую консалтинговая компания Exiger, проверяющая транзакции HSBC на предмет возможных нарушений договоренностей с американскими властями, передала федеральным прокурорам в Нью-Йорке. Как показало расследование, транзакции через HSBC совершались компанией Huawei Technologies Co. В 2012 году банк согласился выплатить минюсту США штраф в $1,9 млрд. При этом сам банк не был фигурантом расследования.
Ваньчжоу арестовали в Ванкувере 1 декабря. Из-за обвинений в нарушении санкций она должна быть выдана США. Пекин потребовал освободить финдиректора.
В 2017 году из-за аналогичных обвинений штраф в $892 млн выплатил конкурент Huawei, компания ZTE.