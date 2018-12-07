Песков: Путину доложили о проверке фонда Сокурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину доложили о проверке, которую проводила полиция в фонде режиссера Александра Сокурова «Пример интонации». Как передает ТАСС, Песков отметил, что Путин «принял к сведению» эти данные.
Сегодня в полиции Санкт-Петербурга сообщили, что в результате проверки не нашли состава преступления.О проверке в фонде стало известно накануне. Сам режиссер связывал ее с доносом бывшего сотрудника, который должен деньги фонду и самому Сокурову. «Фонтанка» писала, что после скандала в СМИ о проверке узнал президент Владимир Путин, который воспринял ее «с отрицательной эмоцией». Путин дал распоряжение врио губернатора Петербурга Александру Беглову разобраться в ситуации. Последний связался с начальником УМВД Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко.