Экс-губернатора Орловской области назначили заместителем полпреда в СЗФО

Бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского назначили на должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщается на официальном сайте полпредства.

«Распоряжением администрации президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе назначен Потомский Вадим Владимирович», — говорится в сообщении.

Потомский с 1998 по 2000 годы работал в аналитическом центре комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области. В 2000–2006 годы руководил муниципальным предприятием «Экология» во Всеволожске. В 2009 году его назначили секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ. В сентябре 2014 года Потомского избрали губернатором Орловской области. 5 октября 2017 года он был назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.