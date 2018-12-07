Вексельберг обжаловал санкции США

Американские юристы владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга оспорили введение против него американских санкций.
Вексельберг «искренне потрясен и опечален тем, что его внесли в черный список с сирийскими террористами и мексиканскими наркоторговцами», сообщает агентство Bloomberg.Информацию также подтвердил «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх — петиция подана в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. Ранее бизнесмен говорил, что введенные в его отношении санкции неправомерными. Ограничения были введены в апреле.