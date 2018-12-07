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Вексельберг обжаловал санкции США

07.12.2018

Американские юристы владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга оспорили введение против него американских санкций. 

Вексельберг «искренне потрясен и опечален тем, что его внесли в черный список с сирийскими террористами и мексиканскими наркоторговцами», сообщает агентство Bloomberg.

Информацию также подтвердил «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх — петиция подана в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. Ранее бизнесмен говорил, что введенные в его отношении санкции неправомерными. Ограничения были введены в апреле. 

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