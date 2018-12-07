Чиновница Ольга Глацких отказалась добровольно уйти в отставку

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сказавшая, что «государство ничего не должно» молодежи, отказалась добровольно покидать свой пост.

Об этом чиновница сказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.



«Мне совесть и даже человеческий фактор не позволят это бросить. Бросить около 400 тыс. вовлеченных в наши проекты ребят. Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца уже три проекта не реализовались», — сказала Глацких.

Глава департамента также пожаловалась на травлю в интернете. «С фразой понятно, но что сейчас происходит в сети… такое унижение человека имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники, ребенок, который это видит», — рассказала Глацких.

4 ноября в интернете опубликовали видео с заявлением чиновницы. По ее мнению, детям должны их родители, а не государство, потому что «государство не просило их рожать». 6 ноября Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки.