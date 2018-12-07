Group-IB рассказала о сборе хакерами данных для санкций против граждан РФ

Об этом рассказал на конференции AntiFraud Russia глава компании Group-IB Илья Сачков, передает РБК.
«Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций», — отметил Сачков.
По его словам, в мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах, Подобные группы работают не только в России. По данным Group-IB, в число стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входят Китай, Северная Корея и Иран. Причем информация, которую собирает хакер, зависит от конкретно поставленной задачи. Для сбора информации используются компании из разных секторов, а также их партнеры и подрядчики, которых проще взломать, чтобы добраться до необходимых данных.
Источник на рынке кибербезопасности рассказал РБК о том, что два или три раза из-за действий хакеров были введены индивидуальные санкции против граждан России. Источник отметил, что хакеры проникают в банки, чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции.
В 2017 году хакерская группа TheShadowBrokers раскрыла документы, свидетельствующие о вмешательстве Агентства национальной безопасности США в финансовые системы стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Из документов следовало, что ведомство получило доступ к системе банковских переводов SWIFT.