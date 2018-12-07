Россия увеличила доходы от экспорта нефти в 2018 году на 38,6%

Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Физический объем экспорта нефти за 10 месяцев снизился на 0,1% и составил 213,471 млн т.

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса России за 10 месяцев 2018 года составило $170,8 млрд, что на 65,5% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Экспорт товаров вырос на 28,2% — до $368,9 млрд, импорт — на 7,3%, до $198,1 млрд.