Сайт «МБХ медиа» заблокировали по требованию Генпрокуратуры

Сайт «МБХ медиа» заблокирован после месяца работы по требованию Генпрокуратуры
Адвокат Сергей Бадамшин назвал блокировку сайта «бредовым и непрофессиональным» действием: «Это сделано неправомерно, глупо и вопреки интересам своей же службы. Повторно блокируются так называемые «зеркала», а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить».
Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло заявила, что сайт намерен подавать на РКН в суд.
«У нас ничего нового: Роскомнадзор заблокировал mbk.news. В обосновании — требование Генпрокуратуры от 20 февраля! Для понимания: сайт mbk.news существует с 1 ноября. Вся информация на нем — с первого ноября. Это совершенно новый сайт, с совершенно новым контентом. А на сайте mbk.media c 18 октября контента нет вообще, но Роскомнадзор больше месяца не может это проверить и разблокировать домен. Даже не знаю, как прокомментировать этот дурдом», — написала она в Facebook.
Ранее были заблокирован сайт mbk.media и mbk.sobchakprotivvseh.ru. Портал «МБХ медиа» Михаила Ходорковского был создан после блокировки ресурсов «Открытой России». Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал 11 декабря 2017 года ряд сайтов, связанных с Ходорковским, так как они распространяют «информационные материалы иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны». В «Открытой России» настаивали на законности своей деятельности.
Адвокат Сергей Бадамшин назвал блокировку сайта «бредовым и непрофессиональным» действием: «Это сделано неправомерно, глупо и вопреки интересам своей же службы. Повторно блокируются так называемые «зеркала», а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить».
Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло заявила, что сайт намерен подавать на РКН в суд.
«У нас ничего нового: Роскомнадзор заблокировал mbk.news. В обосновании — требование Генпрокуратуры от 20 февраля! Для понимания: сайт mbk.news существует с 1 ноября. Вся информация на нем — с первого ноября. Это совершенно новый сайт, с совершенно новым контентом. А на сайте mbk.media c 18 октября контента нет вообще, но Роскомнадзор больше месяца не может это проверить и разблокировать домен. Даже не знаю, как прокомментировать этот дурдом», — написала она в Facebook.
Ранее были заблокирован сайт mbk.media и mbk.sobchakprotivvseh.ru. Портал «МБХ медиа» Михаила Ходорковского был создан после блокировки ресурсов «Открытой России». Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал 11 декабря 2017 года ряд сайтов, связанных с Ходорковским, так как они распространяют «информационные материалы иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны». В «Открытой России» настаивали на законности своей деятельности.